Edirne'de film gibi olay... Eşinin sevgilisine benzetti darbetti, 'pardon' deyip kaçtı

Edirne’de eşinin sevgilisine benzettiği başka bir kadını darbedip kanlar içinde bırakan şüpheli kadın, ’Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın’ diyerek olay yerinden kaçtı. Kadının kanlar içindeki o hali, vatandaş kamerasına yansıdı.

Edirne'de film gibi olay... Eşinin sevgilisine benzetti darbetti, 'pardon' deyip kaçtı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:57

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde yaşayan Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı.

Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet Bingül, kanlar içinde kaldı.

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın ’Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın’ diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

YANLIŞ KİŞİYİ DARBETMİŞ!

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #EDirne #darp #kadına şiddet

İlgili Haberler

Sporda da kadına şiddet... Rakip takımın erkek taraftarları, galibiyet sevinci yaşayan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nı darbetti!

Sporda da kadına şiddet... Rakip takımın erkek taraftarları, galibiyet sevinci yaşayan Şanlıurfa Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nı darbetti!
Fatih'te erkek şiddeti... Kadını sokak ortasında darbetti!

Fatih'te erkek şiddeti... Kadını sokak ortasında darbetti!
Van'da kadın cinayeti! 28 yaşındaki kadını önce darbetti, sonra boğazından bıçakladı!

Van'da kadın cinayeti! 28 yaşındaki kadını önce darbetti, sonra boğazından bıçakladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler