19 Nisan 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 14 Şubat’ta düzenlenen “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” raporu yayımlandı. Raporda, “doktora tezine alternatif olarak üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi olarak kabul edilmesi” önerisi tartışma yarattı.

Cumhuriyet’e konuşan Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, yurtdışındaki uygulamaların bire bir Türkiye’de uygulanmaya çalışılmasının hata olduğuna işaret ederek “Şaibeli, paralı dergilerde yayın yapan ülkeler arasında ilk üçteyiz. Buna rağmen üç makaleye doktora unvanı verelim diyoruz. Amaç doktoralı sayısını artırmak ama yöntemi bu değil. Akademimiz zaten komada, daha derin bir sessizliğe gömmeyelim. Burada yapılacak bir hata, zaten komada olan akademiyi, ölüme doğru sürükleyebilir” dedi.

"KALİTE DÜŞEBİLİR"

Özkoçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doktoralılarımız, doktorasını verdiği, cüppesini giydiği gün işsiz kalıyor. Ismarlama çalıştay ve raporlarla iş oldubittiye getirilmesin. Sadece bir katta bulunan vakıf üniversiteleri var. Doktoralı sayısını artıralım derken kalite tamamen düşebilir.”