'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' raporu yayımlandı
Cumhuriyet’e konuşan Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, yurtdışındaki uygulamaların bire bir Türkiye’de uygulanmaya çalışılmasının hata olduğuna işaret etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 14 Şubat’ta düzenlenen “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” raporu yayımlandı. Raporda, “doktora tezine alternatif olarak üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi olarak kabul edilmesi” önerisi tartışma yarattı.
Cumhuriyet’e konuşan Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, yurtdışındaki uygulamaların bire bir Türkiye’de uygulanmaya çalışılmasının hata olduğuna işaret ederek “Şaibeli, paralı dergilerde yayın yapan ülkeler arasında ilk üçteyiz. Buna rağmen üç makaleye doktora unvanı verelim diyoruz. Amaç doktoralı sayısını artırmak ama yöntemi bu değil. Akademimiz zaten komada, daha derin bir sessizliğe gömmeyelim. Burada yapılacak bir hata, zaten komada olan akademiyi, ölüme doğru sürükleyebilir” dedi.
"KALİTE DÜŞEBİLİR"
Özkoçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doktoralılarımız, doktorasını verdiği, cüppesini giydiği gün işsiz kalıyor. Ismarlama çalıştay ve raporlarla iş oldubittiye getirilmesin. Sadece bir katta bulunan vakıf üniversiteleri var. Doktoralı sayısını artıralım derken kalite tamamen düşebilir.”
Video Haberler
- Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- '6 kere takım düşüren adama Milli Takım...'
- İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi
- İsak Vural tarihe geçmeye hazırlanıyor
- 'Ne o zaman ne şimdi...'
- FETÖ'nün kamu yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı
- 'Can çekişen' göl için kurtarma projesi
- Kritik gün yarın: Maskeler kalkıyor mu?
- Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
- Türkiye’yi de ilgilendiriyor: ABD’den ‘seyahat’ kararı
- Şanghay'da 'Omicron' alarmı sürüyor: 7 kişi daha öldü