Doktordan hastaya skandal ifadeler… Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama: Soruşturma başlatıldı

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddettiği iddia edilmişti.

İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda söz konusu doktorun ‘kendini teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum' dediği görüldü. Aktarılan görüntülere "Doktor Hasan H. U. isimli doktor kız kardeşime 'kendini teşhir eden çıplakları muayene etmiyorum' dedi ve odasından kovdu" notu da düşüldü.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.