Doktordan kendisine saldıran hastaya biber gazlı müdahale!

Manisa'da darbedilip boğazından yaralanan aile hekimi Ahmet Aygün, saldırıyı gerçekleştiren Ozan K. adlı hastayı biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:17
Doktordan kendisine saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine gelen Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı.

Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Ozan K., aile hekimi Aygün darbedip boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip kavgayı ayırmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada aile hekimi Aygün, 'beyaz kod' verip biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.'yi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.


Manisa Doktor darp

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