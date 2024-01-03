Bingöl'de cip takla attı: Doktor sürücü yaralı

Bingöl'de takla atan cipin sürücüsü Dr. Ahmet Koçak, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:27
Bingöl'de cip takla attı: Doktor sürücü yaralı
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Karlıova ilçesi Kalencik köyünde, öğle saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ahmet Koçak idaresindeki 35 APB 780 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Koçak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Koçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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