Bingöl'de cip takla attı: Doktor sürücü yaralı
Bingöl'de takla atan cipin sürücüsü Dr. Ahmet Koçak, yaralandı.
Karlıova ilçesi Kalencik köyünde, öğle saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ahmet Koçak idaresindeki 35 APB 780 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Koçak, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Koçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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