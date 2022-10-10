'Doktorları boşuna dövmüyorlar' diyen hastaya para cezası
Afyonkarahisar’da riskli gebelik nedeniyle doktorun yatış talebine itiraz ederek, “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” ifadelerini kullanan hasta bin TL bağış vermek zorunda kaldı.
Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bircan Coşkun isimli kadın, Kamuran Saman isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi.
Coşkun’u muayene eden Doktor Kamuran Saman; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi. Bunun üzerine Coşkun’un yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu.
İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun’un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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