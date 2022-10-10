Muayenehane düzenlemesinde hastane ayrıntısı doktorları ayağa kaldırdı
Doktorların muayenehane açması için bir hastane ile anlaşması gerektiğini zorunlu kılan yasa, özel çalışan doktorlar tarafında büyük tepki uyandırdı. Doktorlar, yasadan geri dönülmesi amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı.
6 Ekim'de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hekimlerin özel muayenehane açabilmesi için bir hastane ile anlaşması şartı getirildi. Bu yasa ise serbest çalışan doktorlar cephesinde büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTILAR
Doktorlar, sosyal medya üzerinden yasaya tepki amacıyla kampanya başlattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan doktorlar, sosyal medyada oluşturdukları etikete destek vererek, yasadan geri dönülmesini talep etti.
DERNEKLER TEK TEK AÇIKLAMA YAPIYOR
Yeni yasaya doktor derneklerinden de tepki geldi. Dernekler, konuya ilişkin art arda basın açıklaması yayınlamaya başladı.
Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Ekim 2022 günü yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hekimlerin mesleklerini serbest icra etmelerine sınırlama getirilmiştir. Yapılan bu yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütebilmeleri için bir özel hastane ile yıllık bazda sözleşme yapma şartı getirilmiştir. Ayrıca bu değişiklik ile her hastanenin sözleşme yapabileceği doktor sayısı da sınırlandırılmıştır. Getirilmiş olan bu kontenjan sınırlaması sınırlı sayıda doktorun özel hastanelerle sözleşme yapmasına imkan tanımaktadır. Dolayısı ile muayenehanesi olan doktorların büyük çoğunluğu bu şartlar altında herhangi bir özel hastane ile sözleşme yapamayacaktır.
"HASTALARIN TANI VE TEDAVİ HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLARA NEDEN OLACAKTIR"
Bu değişiklik; doktorların serbest mesleklerini icra etmelerini engelleyecek; hastalarının tanı ve tedavi hizmetlerinde aksaklıklara neden olacak; hastaların doktor ve hastane seçme özgürlüğünü de engelleyecektir. Bu yönetmelik değişikliği ile ortaya çıkan hukuksuzluğu sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılması konusunda üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Yönetim Kurulu olarak süreci yakından takip etmekteyiz; Salı günü yapılacak Yönetim Kurulu Toplantısını takiben gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Diğer dernekler tarafından yapılan açıklamalar ise şu şekilde:
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