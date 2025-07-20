Doktorları şoke eden olay: 3 yaşındaki çocuğun midesinden 66 mıknatıs çıktı!

İstanbul'da yaşayan Mahmut ve İsmigül Nesim’in üçüncü çocuğu Berfin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle geçen kış hastaneye götürüldü.

Mevsimsel salgına bağlı olduğu düşünülerek ilaç tedavisiyle iyileşen küçük kızın ailesi, geçen ay şikayetlerin tekrarlaması üzerine bu kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servise başvurdu.

Çekilen röntgende, mide ve bağırsaklarında boncuk benzeri yabancı cisimler tespit edildi. Aile kızlarının kolye ya da bileklik yuttuğunu düşünürken, doktorlar manyetik boncuklardan şüphelendi.

MIKNATIS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Önce takip edilmek üzere yatışı yapılan çocuğun, yabancı cisimleri dışkı yoluyla atması beklendi. Ancak cisimlerin sabit kaldığı anlaşılınca manyetizma tespit edebilen bir program yardımıyla durumun ciddiyeti anlaşıldı.

SİNDİRİM SİSTEMİNDEN 66 ADET MANYETİK BONCUK ÇIKARILDI

Yuttuğu cisimlerin mıknatıslı boncuk olduğu anlaşılan Berfin, acilen ameliyata alındı ve Çocuk Cerrahi ve Gastroenteroloji ekiplerinin birlikte girdiği 5 saat süren ameliyatla sindirim sisteminden 66 adet manyetik boncuk çıkarıldı.

Endoskopi sırasında midede 3, bağırsaklarda 2 delinme ve yapışıklık da tespit edildi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 aydır vücutta bulunduğu düşünülen boncuklar, organları birbirine yapıştırmış ve ciddi hasara yol açtı.

Boncuklar çıkarıldı, delinmeler laparoskopik yöntemle onarıldı. Baba Mahmut Nesim, oyuncak olarak satılan boncukların yasaklanması gerektiğini belirtirken, "Bu bir oyuncak değil, ölüm tuzağıymış" diye konuştu.