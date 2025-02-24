Doktoru takip edip, darbeden kardeşler için karar verildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:21

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:24

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022’de, hasta ile engelli bir doktor arasında tartışma çıktı.

Bu sırada merkezdeki Dr. Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı.

7 Ekim 2022’de mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran Dr. Günay, aracından indiği sırada 3 kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRI KAMERADA

Polis ekipleri, Dr. Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda Sedat Aydemir, Fikret Aydemir ve Servet Aydemir kardeşleri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerden Sedat Aydemir'in doktor ile kavga eden kişi olduğu belirlenirken, 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde; Dr. Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktorla yumruklaştığı anlar yer aldı.

Doktor Günay'ın, evine giderken uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş daha önce verdikleri ifadelerinde; Günay ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken; görüntülerde Günay'ın hafif ticari aracının siyah minibüsle takip edildiği anlaşıldı. Araçtan inip, fırına girmek istediği sırada Günay'ı minibüsten inen 3 saldırganın sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip, olay yerinden kaçmaları da görüntülerde yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU İÇİN CEZA ARTIRILDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında 'Kamu görevlisine karşı silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürerken; sanıklar tahliye edildi. 13 Mart 2024'te görülen davada karar çıktı.

Hakim, sanıklara 'Kamu görevlisini silahla kasten yaralama' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırırken, sanıkların eylemini sağlık personeline yönelik görevi nedeniyle işledikleri için ceza 9 yıla çıkarıldı.

'Takdiri indirim' ile sanıklar ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BOZDU

Tarafların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, Günay'ın, sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi.

Kararı bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Sanıklar, Torbalı 3'üncü Asliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanırken; savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada sanıkların, Ekin Hürel Günay'ı vaka günü takip edip, beraberinde bulunan sopalarla darbettikleri, bundan dolayı vücudundan kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığının sabit olduğu vurgulandı. İddia makamı, 'haksız tahrik' durumunun bu vakada gerçekleşmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Darp neticesinde Günay'ın vücudunda kemik kırığı oluştuğuna değinen iddia makamı, istinaf mahkemesinin kararını göz önüne alıp sanıklar hakkında yalnızca 'Silahla kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi talebinde bulundu.

CEZADA ARTIRIM YAPILMADI

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ile sanıkların avukatı Ece Nurcan katıldı.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Kara, sanıkların söz konusu eylemi sağlık personeline karşı işlediklerini belirterek, cezada artırım yapılmasını talep etti. Sanıkların avukatı ise haksız tahrik indirimleri uygulanması yönünde savunma yaptı.

Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Hakim, sanıklara 'Silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 5'er yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan hakim, şikayetçi Günay'ın sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi.