Doktorun acı sonu: Kendisine ilaç enjekte edip ölmeyi beklemiş

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:17

Denizli'de M.B.Ş., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Dr. Serhat Aras'ın, yaklaşık 6-7 ay önce intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine başvuruda bulundu.

Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipler, Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

1-2 SAAT SONRA ÖLDÜRECEK KADAR İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

Öte yandan olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı.

Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkmada önce kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın, seyir tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın, kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.