Doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 yıl hapis ve tahliye

Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:44

Güncelleme: 09.04.2025 - 13:44

Edirne'de 29 Ağustos 2024'te Baturay Kerimler, 22 SA 274 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Barçın Barı'ya, ardından çöp konteynerine çarptı. Gözaltına alınan sürücü Baturay Kerimler'in 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için 2 kez el konulduğu belirlenen Kerimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim'de kaybetti.

KARAR DURUŞMASI

Tutuklu sanık Baturay Kerimler hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Baturay Kerimler ve avukatları, Barçın Barı'nın ailesi ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Kerimler, "Yaptıklarımdan pişmanım, böyle olsun istemedim" dedi.

Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, sanık Baturay Kerimler hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıl hapsine hükmetti. Kararın açıklanmasından sonra duruşmayı izleyen Barın'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme ayrıca, suçun taksirle işlendiği gerekçesiyle, Kerimler'in yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ

Duruşmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doktor Barçın Barı'nın ailesinin avukatı Gökhan Karakoç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyleyerek, "Olası kastla işlenen bir suç olduğu inancıyla bütün savunmalarımızı, bütün argümanlarımızı bunun üzerine temellendirmiştik. Sanık hakkında verilen bu hapis cezasının tahliye ile beraber bugün cezaevinden çıkacak olması bizi derinden üzmektedir ama konuyu üst mahkemeye taşıyacağız, İstinaf Mahkemesi'ne götüreceğiz, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Oradan bu kararın değişme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum, ona inanıyorum. Malumunuz Türkiye'deki infaz hukuku kapsamında 9 yıl hapis cezasının yatarı 9 yıl değil, daha az yatarı var. Dolayısıyla bu trafik terörünün sonlanması adına, başka acılar yaşanmaması adına belki de mevzuatta bir değişiklik yapılması lazım. Bu konuda da Adalet Bakanlığına gereken müracaatları da yapacağız" dedi.