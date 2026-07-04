Dokuz Eylül Üniversitesi’nde mobbing iddiası

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik baskı, mobbing, hukuka aykırı uygulamalar ve personel yetersizliği iddiaları nedeniyle Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Türk-İş) bağlı Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Sağlık-İş), üyeleri rektörlük önünde basın açıklaması yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açıklamada, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atan sağlık emekçileri çalışma barışının sağlanması ve çalışanların haklarının korunması talebinde bulundu.

Açıklamada konuşan Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Hastane genel müdürünüzü belli bir çizgiye getirin. Çalışma barışını bozuyor. Var olan mevcut işçimize baskılar yapıyor. Olur olmaz yerde tutanaklar tutuyor. Bu, çalışma barışını tamamen bozuyor. Bir an önce aklıselime davet ediyorum. Bakın, biz bu üniversitede iki tane sendikamızla örgütlüyüz. Türk-İş’e bağlıyız. Biz huzur istiyoruz. Biz çalışma barışı istiyoruz. Ama siz kavgayı tercih ederseniz, kavgadan da asla kaçmayız diyoruz. Bilim yuvasında işçiyle uğraşılmaz. Bilim yuvasında bilimle uğraşılır. Görüyoruz ki başka sendikalarla işbirliği içerisinde işçimize zulüm yapıyorsunuz. Bunun bedeli ağır olacak” diye konuştu.