Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sendika temsilcilerine “sürgün” kararı yargıdan döndü
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü’nün Genel Sağlık-İş’in işyeri temsilcilerine yönelik “sürgün” kararı yargıdan döndü. Sendika başkanı Uğur, kararın emsal olması gerektiğini söyledi.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Rektörlüğü’nün Genel Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilcilerini “geçici görevlendirme” ile “sürgün edilmesi” kararını durdurdu. Mahkeme kararının gerekçesinde, rektörün aldığı görevlendirme kararının “telafisi imkânsız zararlar doğuracağının” altı çizildi. Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, kararla sağlıkçıların hastanedeki görevine devam edeceğini aktardı.
Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri gibi özlük hakları ve çalışma koşullarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle geçen yıldan bu yana, çeşitli dönemlerde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde eylemler düzenlemişti. Gazetemiz Cumhuriyet de “Sağlıkçılara Sürgün” başlığıyla, üniversite rektörü Nükhet Hotar’ın, sendikanın işyeri temsilcilerini “geçici görevlendirme” ile Efes ve Torbalı meslek yüksekokullarına gönderdiğini ve karara sendika tarafından “sürgün” tepkisi gösterildiğini duyurmuştu. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, rektörlük kararının durdurulmasına hükmetti. Gerekçede, rektöre tanınan görevlendirme yetkisinin “bir nakil olarak kullanılamayacağı” belirtilerek “Dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, sendika işyeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkânsız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı tabiidir” denildi.
‘ÜYELERİMİZ KORUNACAK’
Mahkeme kararını Cumhuriyet’e değerlendiren Uğur, kararın “rektörün keyfi bir şekilde idari işlemler tesis ettiğini, geçici görevlendirmenin sürgün niteliğinde olduğunu ve rektörün yetkilerinin sınırsız olmadığını kanıtladığını” ifade etti. Uğur, “Sendikamız, keyfi idari işlemleri ile üyelerimizi mağdur eden tüm idarecilerle ilgili üyelerimizin menfaatlarını koruyacaktır” dedi.
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