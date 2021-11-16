Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenciye 'ajanlık' baskısı

16 Kasım 2021 Salı, 04:00

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Berfin Hanalp (20), üniversite yerleşkesi içinde kendisini polis olarak tanıtan sivil 3 kişi tarafından hukuksuz bir şekilde sorgulanarak tehditle muhbirlik teklif ettiğini söyledi. Suç duyurusunda bulunan Hanalp, “Yaşanılanlar beni ürkütüyor. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuyan 3. sınıf öğrencisi Berfin Hanalp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından 12 Kasım’da şahsi bir numaradan aranarak üniversite kampüsü içerisindeki polis karakolu diye belirtilen tek katlı binada görüşmeye çağrıldığını söyledi.

'3 ERKEK KARŞILADI'

KYK yurdunda kalan Hanalp sivil giyimli 3 kişi tarafından karşılandığını belirterek, “Karakoldan aradığını ve yurt ile ilgili bir sıkıntım olduğunu belirterek beni görüşmeye çağıran kişiye ismini sorduğumda Ö. A. dedi. Resmi olmadığını, neden gelmem gerektiğini sorduğumda ‘Öğrenirsin. Ne kadar erken gelirsem o kadar iyi olur’ cevabını verdiler. Bahsettikleri yere gittim. Polis olduklarını iddia eden sivil giyimli 3 erkek beni karşıladı. Binada üniformalı polisler de vardı" açıklamasında bulundu.

'ARKADAŞLIK EDERSEN YURTTAN ATILMAZSIN'

Küçük kapalı bir odaya alındığını söyleyen Hanalp, "Beni arayan kişi de oradaydı. 3’ü de etrafımı çevirdi. Hukuksuz bir şekilde beni sorguya aldılar. ‘Bizimle arkadaşlık edersen yurttan atılmazsın, okulda hocalarla bir sorun yaşarsan hallederiz, notlarına yardımcı oluruz’ dediler. Arkadaşlıktan kastı ajanlık teklifiydi. Ajanlık yapmamı istediler. Politik şeyler soruldu. Kabul etmediğimi söylememe rağmen sık sık teklifi yenilediler. Bunun yasal olmadığını, suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde, ‘istersen bulun’ diyerek rahat bir tavır sergilediler. Beni arayan kişinin telefonu günlerdir kapalı” dedi.

'ENDİŞELİYİM'

Yaşanan durumdan dolayı tedirgin olduğunu belirten Hanalp, "Yaşadıklarım bu kişilerin üniversite içinde rahat bir şekilde dolaşabildiklerini gösteriyor. Polis olsalar dahi insanları hukuka uygun olmayan bir şekilde çağırmaları tehlikeli bir durum. Polis değillerse çok daha vahim. Bu kişiler kimler ? Bu kişilerin üniversiteyle, akademisyenlerle ve kaldığım yurt idaresiyle yaptıklarını söyledikleri bu iş birliği de sorunlu bir tablo. Üniversite yönetimi, yurt idaresi nasıl bir cevap verecek ? Öğrencileri bu şekilde taciz etmeleri çok rahatsız edici ve buranın güvenli olmadığını gösteriyor. Kendimi güvende hissetmiyorum. Yaşanılanlar beni ürkütüyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKA ÖĞRENCİLER DE VAR

Hanalp yaşadıklarını sosyal medyada duyurduktan sonra başka öğrencilerde yaptıkları paylaşımlarda benzer durumların daha önce yaşandığını ortaya çıkardı. Hanalp’ta daha önce de üniversitede böyle şeyler yaşandığını duyduğunu belirterek devamında şunu söyledi: “Birçok öğrenci bursa varan vaatlerle ajanlık teklifi alıyormuş.” İHD'ye başvuran Hanalp bu kişiler hakkında dün suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.