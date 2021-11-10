FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasında yeni karar

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:38

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul’un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Fatih Mehmet Keleşoğlu, Mustafa Keleşoğlu, Elif Yaprak Saraç, Adem Sezgin Uzun ve Hakan Doğan, hazır bulundu. Sanık Turgay Atasoy SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken duruşmaya gelmeyen sanıklar Fatih Gürsul, Mustafa İsmail, Muhammed Akif Altun, Kasım Karagöz, Uğur Tuncel’in ise avukatları salonda hazır bulundu.

AYIRMA KARARI

Duruşmada söz alan Fatih Gürsul’un avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söylerken, diğer sanık avukatları da müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Keleşoğlu ve Fatih Mehmet Keleşoğlu dışındaki sanıkların eylemlerini iştirak halinde işlememiş olması ve eylemlerinin bireysel olarak değerlendirilecek olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve tek tek yargılanmalarının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Gürsul hakkında Ankara’da da soruşturma dosyası olduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan o soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasını kararlaştırdı. Sanıkların karakola imza atma şartının kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanan davada sanık Fatih Gürsul, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel’i, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9’ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Heyet, sanık Turgay Atasoy’u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapse çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018’de verdiği kararla, 10 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020’de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararı bozmuş, sanık Fatih Gürsul’un tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliye etmişti.