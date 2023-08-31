Dokuz işçinin elini kaybettiği fabrikanın girişine konulan reklam panosu 'pes' dedirtti

Yayınlanma: 31.08.2023 - 23:37

Güncelleme: 31.08.2023 - 23:43

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçtiğimiz günlerde son on yılı kapsayan ‘Gaziantep iş cinayetleri raporu’nu açıkladı. Bu rapora göre, Gaziantep’te son on yılda 427 işçi çalışırken iş cinayetine kurban gitti.

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE YER ALIYOR

Evrensel'in haberine göre, Gaziantep’in en hızlı büyüyen firmalarından biri de Akınal Tekstil. Saim ve Suat Akınal kardeşlere ait olan Akınal Sentetik Tekstil ve Koza Polyester adlı her iki şirket de İstanbul Sanayi Odası'nın “500 büyük sanayi kuruluşu” listesinde yer alıyor.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akınal Sentetik Tekstil'de 8 yılda en az 9 işçi ellerini, bir işçi hayatını kaybetti. Söz konusu iş yerinde çalışan Ali Zorkuşçu, Evrensel, 8 buçuk yıl çalıştığı Akınal Sentetik’te bu yılın ocak ayında sol elini makinenin tarağına kaptırdı. Eli kurtarılmayarak ampute edilen Ali, “Fabrika değil mezbaha burası" diyerek tepkisini dile getirdi.

2017 yılında 21 yaşındaki Halil Tapar adlı genç bir işçi ise sarıcı denilen makinenin silindiri arasında sıkışarak hayatını kaybetti.



[Ali Zorkuşçu (solda) - Halil Tapar hayatını kaybetti (sağda)]

REKLAM PES DEDİRTTİ

Akınal Tekstil'in bulunduğu Gaziantep (OSB) girişinde billboardlarda yer alan reklam ise pes dedirtiyor. Reklam panosunda “El cerrahisi 7/24 yanınızdayız” yazıyor.