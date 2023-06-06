Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı

Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan ve uyuşturucu içerikli ilaçların yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen 12 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:03
Dolandırıcı ve ilaç kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı kararı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve uyuşturucu içerikli ilaçların yasa dışı ticaretini yaptığı iddia edilen 12 kişiyi, teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından KOM ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçti.

Günün ilk ışıklarıyla 12 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
 


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