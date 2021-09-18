Dolandırıcıların yeni taktiği: 'Maske cezası' mesajı
Pandemiyi fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar, 'maske cezası' mesajı atarak kişinin şifrelerini ele geçiyor.
Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı. 'Maske cezası' olarak gelen sms mesajındaki linke tıklanıldığı anda tüm şifrelerin dolandırıcılara teslim edildiği belirtiliyor.
"985 TL MASKE CEZASI UYGULANMIŞTIR"
CNN TÜRK'ten Dilay Dilaver'ın haberine göre, gelen mesajda, "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL Maske cezası uygulanmıştır" deniliyor. Detaylı bilgi için ise telefon sahibi mesajın devamındaki linke yönlendiriliyor.
Haberde olaya ilişkin "İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi, ikincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor. Bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek" ifade ediliyor.
Uzmanlar bu tarz mesajların açılmaması ve ilgili linklere tıklanmaması gerektiği belirtiliyor.
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