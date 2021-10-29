Dolandırıcıların yeni yöntemi: Bu numarayı sakın açmayın!

29 Ekim 2021 Cuma, 14:00

Siber suçlular dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvurdu. Yurttaşlara kısa mesaj üzerinden borçları olduğunu ve haklarında icra idaresinden takip açıldığını belirterek mesaj atılıyor.

Atılan mesajda, "Borcunuzdan dolayı 2. İcra Dairesi'nden takip açılmış olup adreslerinize haciz kararı alınmıştır. 26.10.2021 tarihinde saat 17:00 kadar adreslerde haciz işlemleri yapılacaktır. Adreste bulunmanız önem ve rica olunur. Aksi taktirde çilingir eşliğinde işlemler yapılacaktır" diye belirtildi.

Mesaj atılan yurttaş e-Devlet'ten borcu olup olmadığını sorguladıktan sonra polise haber vermiş. Polis ise durumu Asayiş Şube'ye ilettiklerini belirtmiş.

"BU TÜR TELEFONLARA İNANMAMALARI LAZIM"

Avukat Serkan Günel, yurttaşlarda temel hukuk bilincinin oluşturulması gerektiğini belirtirken, "Hakkınızdaki soruşturmayı kapatmak için hiçbir savcı, polis, hakim sizden para istemez. Dolayısıyla bu tür telefonlara inanmamaları lazım" dedi.

Bu tip numaraların en yakın emniyet biriminine iletilmesi gerektiğini ifade eden Günel, "Bu tip suçlar nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılır. Ağır ceza mahkemesinde yargılaması yapılan suçlardandır" diye açıkladı.

MESAJ YOLUYLA TEBLİGAT YAPILMAZ

Günel şöyle devam etti:

Aynı şekilde bir hukuk bürosu bile olsa vatandaşa mesaj ya da mail yoluyla icra veya haciz tebligatı yapılamaz dolayısıyla vatandaşlar bu tip aramaları da polise bildirmeli emniyet güçleri de gecikmeksizin bu numaraları kullanan şahısları araştırıp savcılığa intikal ettirmeli. Bu genelde telefon numarası belli ise numaranın kayıtlı olduğu şahıs üzerinden yapılıyor ancak internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda bu tespit çok daha zor.