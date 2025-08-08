Dolandırıcılık davalarında çarpıcı artış: ‘Kimsenin mal varlığı güvende değil’

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023 yılında ceza mahkemelerinde dolandırıcılık (TCK-157-159) suçlamasıyla açılan dava dosya sayısı 119 bin 922 iken 2024’te açılan dosya sayısı ise yüzde 41 artışla 169 bin 190 oldu. 2023’te 86 bin 939 olan sanık sayısı ise 2024’te 113 bin 480 olarak tespit edildi.

Ekonomik çöküşle beraber kısa yoldan para kazanma eğiliminin arttığını belirten hukukçu Av. Arif Anıl Öztürk, “Türkiye ne yazık ki ekonomik ve ahlaki çöküş dönemini yaşıyor. Bu da dolandırıcılık gibi haksız maddi kazanç sağlanan suçların artışında önemli bir etken oluyor. Aynı şekilde son dönemlerde sosyal medyada yayılan ‘kolay para kazanma’ vaatleri, kripto para piyasasındaki regülasyon eksikliği gibi durumlar da yeni nesil dolandırıcılıklara kapı aralamakta” dedi.

‘ARTIK BİREYSEL DEĞİL’

Dosyalar incelendiğinde dolandırıcılık suçunu işleyenlerin büyük çoğunluğunun 18-35 yaş arası gençler olduğuna ve dosyaların büyük bölümünün hayali satış ve kredi kartı dolandırıcılığı üzerinden açıldığının altını çizen Av. Öztürk, “Türkiye’de dolandırıcılık artık yalnızca bireysel bir suç değil, organize yapılarla işlenen, ülke ekonomisine ve toplumsal huzura zarar veren bir tehdit hâlini almıştır. Hukukun bu tehdit karşısında daha hızlı, daha caydırıcı ve daha erişilebilir bir yapı kazanması, yalnızca mağdurların değil, toplumun tamamının faydasına olacaktır” ifadelerini kullandı.

Av. Öztürk ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için Emniyet Teşkilatı, BTK ve MASAK gibi kurumların daha etkili ve eşgüdüm içinde çalışması gerektiğine ve bankalarla birlikte ödeme sistemlerinin dolandırıcılık şüphesi durumlarında anında bloke mekanizmaları kurması gerektiğine dikkat çekti.

'EKONOMİK GÜVENLİK’ ÇIKARCILAŞTIRIYOR'

Sosyal medyanın bireysel ve toplumsal yozlaşmayı artırdığını belirten Psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı ise “Günümüzde ilişkilerin doğası köklü bir değişim geçiriyor. Birbirimize daha önce hiç olmadığı kadar ‘yakın’ görünürken, gerçekte birbirimizden bir o kadar uzaklaşıyoruz. 1980’lerin Türkiye’sinde aynı apartmanda hatta sokağımızda yaşayan herkesi çoluk çoğuna kadar tanırken, bugün kapı komşumuzun kim olduğundan haberimiz yok” dedi. Bu dönüşümle samimiyetin yerini sahteliğin aldığına ve bu radikal dönüşümde yaşam maliyetinin artmasının önemine değinen Dr. Küçükyazıcı, “Bu da insanların ilişkilerde de ‘ekonomik güvenlik’ arayışını ön plana çıkarmasına neden oluyor. Ancak bu arayış, sevgi temelli değil, çıkar temelli ilişkileri doğuruyor. Sahtekarlığa ortam hazırlıyor” uyarısında bulundu.