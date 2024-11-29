Dolandırıcılık suçundan aranıyordu... Yakalandı!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:54

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:54

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde M.A.Y. adlı şahsın kendisini "kamu görevlisi" veya "banka", "sigorta", "kredi kurumlarının çalışanı" olarak tanıtması veya "kurumlarla ilişkili" olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahıs Sinanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.