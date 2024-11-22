Yol keserek yağma yapan firari yakalandı

Gaziantep’te yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Yol keserek yağma yapan firari yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:46

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R. isimli firari, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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