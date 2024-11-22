Yol keserek yağma yapan firari yakalandı
Gaziantep’te yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, yol kesmek suretiyle silahla yağma suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.R. isimli firari, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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