Son dakika... Şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, "kooperatif dolandırıcılığı" suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:28
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'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından geçen günlerde gözaltına alınan Dilan Polat’la yaşadığı polemikle ve işyerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’na giderken uygulama noktasında durduruldu.

Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak’ın "kooperatif dolandırıcılığı" suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi.

DİLAN POLAT İLE ALAY ETMİŞTİ!

Öte yandan Parlak, bugün sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle alay ettiği anlara ait görüntüleri paylaşmıştı. 


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