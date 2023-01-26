Dolandırıcılık vakalarında 'oyunculuk ajansları' başı çekiyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:46

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 11:49

İş dünyasında dolandırıcılık vakalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Küresel Ekonomik Suç ve Dolandırıcılık araştırmasına göre, iş dünyasındaki dolandırıcılık vakaları 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen iki yıl içinde dolandırılan şirketlerin oranı yüzde 51’e yükseldi.

Öyle ki dolandırıcılık artık yalnızca kişiden işletmeye ya da kurumdan kuruma olmaktan da çıktı. Son yıllarda sıkça görülen istihdam dolandırıcılığı, çalışan adaylarını da bu sirkülasyonun için çekmeye başladı.

İstihdam dolandırıcılığı pek çok sektörde kendini gerçekliği olmayan iş ilanlarıyla gösterirken, listenin ilk sıralarına da oyuncu alımlarının yapıldığı ‘cast’ ajansları yerleşti.

“DOLANDIRICI AJANSLAR, OTELLERDE SEÇMELER DÜZENLİYOR”

Sektöre birçok isim kazandıran ajans kurucusu Yağmur Gökkaya birçok gencin hayallerini süsleyen oyunculuk mesleği için insanları dolandırıcı ajanslara karşı uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Dizi, film, tiyatro gibi projelere oyuncu alımları, çoğu zaman ‘cast’ ajansları tarafından yapılıyor. Ancak dijitaldeki platformların günlük hayatımızda yaygınlaşmasıyla birlikte sahte ajansların çoğalması ve bunların insanlara ulaşmalarının kolaylaşması kaçınılmaz hale geldi. Dolandırıcı ajanslar, seçmeler düzenliyor, insanlardan üst seviyeye yükselmeleri için belirli miktarda ücret talep ediyor. Hatta bu görüşmeleri otel, restoran gibi halka açık alanlarda yapıyorlar ki güven oluşturabilsinler. Ancak gelin görün ki görüşmeler ve para aktarımı sonucunda elde var sıfır. Oyuncular açıkta kalıyor ve aslında o seçmeler hiçbir gerçek projeye hitap etmiyor.”

“ADAYLARA SENET İMZALATIP ÖDEMEZSE MAHKEMEYE VERİYOR”

Yağmur Gökkaya, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık yapan oyunculuk ajansları, adaylardan para almakla da kalmıyor. Onlara senet imzalatıyor ve talep ettikleri ücret ödenmediği takdirde senetle birlikte olayı mahkemeye taşıyor. Yani aslında yasal olarak var olan, buna rağmen istihdam yaratmayan bir kaotik düzenden bahsediyoruz. Oyuncu adaylarının bu noktada gerçeği ayırt etmeleri gerekiyor. Örneğin dolandırıcı olmayan ajanslar, başvuranlara ilk adımda mesleğin zorluklarından bahseder.

Sabır, emek ve zaman harcaması gerektiğini her ne kadar yetenekli olursa olsun donanımlı bir eğitim alması gerektiği bilgisini verir. Diğer yandan da sitelerinde sektöre kazandırdıkları oyuncuların kimliklerine açık bir şekilde yer verir."

“TÜRK DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNİ BALTALIYORLAR”

Dolandırıcı ajansların, oyuncu olmak isteyen kişileri hayal ettikleri meslek yaşamından soğuttuğunu söyleyen Gökkaya, “İnsanlara umut vaat eden, buna rağmen hiçbir sonuca ulaştırmayan dolandırıcılar, Türk dizi ve film sektörünün gelişmesinin önünde bir engel teşkil ediyor” şeklinde konuştu.