Dolar arttıkça... Halkın bütçesinden alınıp KKM sahiplerine gidiyor

19 Mayıs 2022 Perşembe, 10:29

Dövizi frenlemek için uygulamaya geçirilen Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) sistemi kuru aşağı çekemediği gibi halkın vergilerinden oluşan ülke bütçesine devasa maliyet bindirmeye başladı.

16.2 MİLYAR ÖDENDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, kurdaki yükselişin durdurulamaması halinde kur koruma maliyetinin devasa boyutlara çıkarak bütçeye yeni bir kara delik açmasından endişe ediliyor. Kur Korumalı Mevduat hesabı kapsamında parasını dövizden TL'ye çevirip kur garantisi alan tasarruf sahiplerine mart ve nisan aylarında ülke bütçesinden toplam 16.2 milyar lira para ödendi. Ancak, son dönemde kurun yeniden yükselişe geçmesiyle garantili mevduatın maliyeti artmaya başladı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Şenol Babuşçu'nun yaptığı hesaplamaya göre, dolar kurunun mayıs ayını ortalama 15.50 liradan tamamlaması halinde bütçeden sadece mayısta çıkacak para 23 milyar 600 milyon liraya dayanacak. Haziranda ortalama kur 16 lirada kalırsa 3.8 milyar lira da haziranda ödenecek.

1 KURUŞLUK KUR ARTIŞINDA...

Babuşçu'ya göre, ortalama dolar kuru 15.50 TL yerine 15.51 TL olduğunda, yani sadece 1 kuruş arttığında mevduat sahiplerine 190 milyon lira ilave para ödenecek. Bu da ortalama her 1 kuruşluk kur artışında, tanesi 1'er milyon liradan yaklaşık 190 konut parasının halkın bütçesinden alınıp bankada parası olanlara dağıtılması anlamına geliyor.

MAYISTA YÜKLÜ ÖDEME

Bankalara kur garantili olarak yatırılan mevduatın toplamı 820 milyar liraya ulaştı. Sistem ilk başladığında dolar kuru 12.47 TL düzeyinde bulunuyordu. Martta kur 14.83'lere çıkınca, o tarihte 3 aylık vadeyle kur garantili hesaba geçenlere mart ayında 11.7 milyar lira ödendi. Nisanda kurun aşağı gelmesiyle aylık ödeme 4.5 milyar oldu. Ancak kurun geçen itibariyle 15.95'e yükselmesi mayısta halkın bütçesinden yüklü ödeme yapılacağını gösteriyor.