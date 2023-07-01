Yakalanan hırsızlık şüphelisinden bekçilere: 'Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım'
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.
Şahinbey ilçesine bağlı Eyüpoğlu Mahallesi'nd, dün gece saatlerinde ilçede devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı.
17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.
Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Şüpheli M.S.A. sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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