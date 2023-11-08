Dolaşmak için evden çıkan Hakan’dan 5 gündür haber yok
Şırnak’ın Uludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü’den (23) haber alınamıyor. Nurettin Oslu, hayatından endişe ettikleri yeğeninin bulunması için yardım istedi.
Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde Hakan Encü, 4 Kasım’da dolaşmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Encü’ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
KAMERAYA YANSIDI
Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü’nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Encü’nün dayısı Nurettin Oslu, “Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.
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