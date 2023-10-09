Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 23:01
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri araç Şenoba beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 2 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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