Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri araç Şenoba beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 2 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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