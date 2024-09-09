‘Doldur- boşalt’ cinayeti: Arkadaşını öldürdü!

Gaziantep'te, berber dükkanında arkadaşının tüfeğine doldur- boşalt yaparken; silahı ateş alması sonucu Selim Maydonozoğlu (19), hayatını kaybetti. Arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

‘Doldur- boşalt’ cinayeti: Arkadaşını öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:53

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'ndeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli berber dükkanında arkadaşı Selim Maydonozoğlu’yla birlikte oldukları esnada tüfeğini doldur- boşalt yaparken tüfek ateş aldı. 

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Maydonozoğlu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Maydonozoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Olayın ardından Selim Maydonozoğlu’nun cenazesi adli tıp kurumu morguna sevk edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #Cinayet

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