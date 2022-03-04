Dolmabahçe Sarayı’nda çıkan yangına ilişkin açıklama

04 Mart 2022 Cuma, 11:13

Dolmabahçe Sarayı'nda selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir tarihi eserin zarar görüp görmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünün bodrum katında yer alan parke restorasyon ve konservasyon atölyesinde bu sabah saat 08.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle kompresör cihazı alev aldı. Saray’da yangın tehlikesine karşı aktif olarak kullanılan ‘yangın sezim sisteminin anında devreye girmesiyle fark edilen alevlere Dolmabahçe Sarayı itfaiyesi 1 dakika içinde müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesi, muhtemel bir tehlikeyi önledi. Tedbir amaçlı çevre belediyelerin itfaiye ekiplerine de haber verildi. Dolmabahçe Sarayı Müzesi’nde her zamanki gibi bu sabah da saat 09.00’da başlayan ziyaretler, akışında devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.