Dolmuş bekleyen gence silahlı saldırı

Samsun’da işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekleyen bir genç, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Dolmuş bekleyen gence silahlı saldırı
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:32

Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde sabah saatlerinde brandacıda çalışan S.K., işe gitmek için evinin önünde dolmuş beklediği sırada E.K. ve S.T. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Her iki ayağından vurulan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve S.T., olay yerinden kaçarken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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