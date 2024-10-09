Tüm Türkiye merak ediyor! Köfteye 'domuz eti' karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklayacak
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürün ifşası sonrası, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen firmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren haber vermeden ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bilgiler var, teyit etmeye çalışıyorum. Yoksa ben açıklayacağım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürün satan firmaları ifşa etmesinin ardından, ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddia edilen bir firma hakkında açıklamalarda bulundu.
Sarıgül, X hesabından paylaştığı videoyla firmaya ve yetkililere çağrıda bulundu.
"AÇIKLAMAZSANIZ BEN AÇIKLAYACAĞIM"
Sarıgül, videolu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Müthiş bir bilgi kirliliği var. Vatandaşımıza domuz eti yediren haber vermeden ünlü firma kim? Lütfen açıklayın. Bana ulaşan bilgiler var, teyit etmeye çalışıyorum. Yoksa ben açıklayacağım."
'DOMUZ ETİ' SKANDALI MAHKEMEDE
Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı hileli ürünler listesine dair bir diğer önemli gelişme, Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan’ın açıklamaları oldu.
İnan, ünlü bir köfteci firmanın, ürünlerinde domuz eti bulunduğunu ancak firmanın konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdığını belirtti.
Vatandaşımıza domuz etini kim yedirdi.Açıklamazsanız ben açıklayacağım. pic.twitter.com/XV1nkWLCDu— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) October 8, 2024
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