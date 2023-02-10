Domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi ne demek?

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden maden işçileri, kömür kazarken tavan göçüğünü engellemek amacıyla kurulan "domuz damı" tahkimatını bu kez Adıyaman'da enkaz altındaki 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya'yı kurtarmak için kullandı. Domuz damı tahkimatı nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:37
Domuz damı tahkimatı nedir? Domuz damı yöntemi ne demek?
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Maden işçileri, "domuz damı" tahkimatlarını bu kez maden ocağında değil bina enkazlarında kurdu.

DOMUZ DAMI TAHKİMATI NEDİR?

Domuz damı tahkimatı madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.

Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.

Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da da aynı metodu kullanan kömür işçileri, 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra kurtarıldı.


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