Son Dakika... AFAD son durumu açıkladı: Can kaybı 17 bin 134'e yükseldi

Son dakika haberi... AFAD, deprem felaketinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre can kaybı 17 bin 134'e, yaralı sayısı ise 70 bin 347 'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:17
Son Dakika... AFAD son durumu açıkladı: Can kaybı 17 bin 134'e yükseldi
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Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 

AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.


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