Siyasetçilerden ve sanatçılardan Haluk Levent'e destek mesajı: "AFAD da bizim AHBAP da"

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:53

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 17:03

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent, iktidara yakın çevreler ile kişiler tarafından hedef alındı.

Hedef gösteren açıklamaların ardından birçok siyasetçi ve sanatçı, sosyal medya hesaplarından AHBAP Derneği'ne ve derneğin kurucusu Haluk Levent'e destek mesajları yayımladı.