'Donanmanın kutupyıldızı' anılacak

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan eşi Sevgi Çakmak, “Aradan geçen dokuz yıl hiçbir şeyi değiştirmedi. ‘İyi ki lerimiz de, keşkelerimiz de’ onunla ilgili” ifadelerini kullandı.



Kumpasın parçası olanların tavır ve söylemlerine de dikkat çeken Çakmak, “İçimiz hâlâ soğumadı. Suçluların hâlâ vicdansızca, pişkince kendilerini haklı görmesine dayanamıyorum” dedi.

Güney Grup Saha Komutanı olduğu sırada Balyoz davasında 23 Şubat 2010’da tutuklanan Tuğamiral Çakmak, 38 gün sonra serbest bırakıldı. 11 Şubat 2011’de yeniden tutuklandı. 18 yıl hapis cezası Yargıtay’da onanan Çakmak, hapiste akciğer kanseri oldu. 1 Şubat 2014’te infazının sağlık sorunları sebebiyle ertelenmesine karar verildi. 31 Mart 2015’te beraat etti.

Tutuklama kararı veren hâkim Ömer Diken, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi ve Balyoz sanıkları beraat etti.

