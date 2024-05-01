İtalyan donanmasının ardından İngiliz gemisi de İzmir’e söküme getirildi

Yurttaşların, çevrecilerin ve siyasilerin tüm uyarılarına rağmen İzmir “gemi çöplüğü”ne dönüştürülüyor. Daha önce İtalyan donanmasına ait üç denizaltı ve dört askeri gemi söküm için İzmir Aliağa’ya getirilmişti. Gemilerin radyasyon taşıma riskine karşı tepkiler sürerken bu kez de İngiliz Kraliyet Donanması’na ait savaş gemisi sökülmek üzere limana demir attı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00
İtalyan donanmasının ardından İngiliz gemisi de İzmir’e söküme getirildi
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İsveç’in Landskrona kentinde petrol platformu destek gemisi olarak tasarlanan ve ilk olarak MV Stena Inspector adını alan RFA Diligence, Falkland Savaşı ve Körfez Savaşı’nda kritik rol oynamıştı. 2015 yılında hizmet dışı bırakılan RFA Diligence, geri dönüşüm için Aliağa merkezli LEYAL Gemi Geri Dönüşüm tarafından satın alındı. Portsmouth Limanı’nda bağlı bir şekilde bekleyen RFA Diligence’nin, tehlikeli madde envanter raporları (IHM) ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

LEYAL Gemi Geri Dönüşüm daha önce yine İngiltere Kraliyet Donanması’na ait HMS Queen Elizabeth ve HMS Ark Royal uçak gemileri ile İspanyol donanmasına ait Principe de Asturias adlı uçak gemisini söküm için satın almıştı.


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