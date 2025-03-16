Yükselen duman panik yarattı... Burdur'da müstakil evde korkutan yangın!

Burdur'da evde yanar halde bırakılan sobadan yükselen duman bacadan geri basınca yangın paniği yaşandı.

Yükselen duman panik yarattı... Burdur'da müstakil evde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:42

Pazar mahallesi Kadayıfçı sokak üzerinde bulunan müstakil evde dün saat 22.00 sıralarında müstakil evden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE KİMSE YOKTU

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürülen yangında, evde kimsenin bulunmadığı, yanar halde bırakılan sobadan yükselen dumanın bacadan geri basmasıyla yangın paniği yaşandığı belirtildi. 

 


Etiketler: #Yangın #Burdur

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