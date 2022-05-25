Dört bakanlık yeni 'kira' düzenlemesi için toplandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre; toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantıda masadaki seçenekler arasında TÜFE oranını geçen kira artışlarına denetleme getirerek ağır cezalar vermek ve Hollanda örneğinden yola çıkılarak büyükşehirlerde yaşanan artışlara sınır getirilmesi ele alındı.

BAHÇELİ'DEN KİRA ÇIKIŞI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, sorunu önceki gün grup toplantısında dile getirmişti.

Bahçeli, "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.