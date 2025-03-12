Dört emekli hekimden üçü hâlâ çalışmak zorunda: Açlık sınırının altında yaşıyorlar

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Komisyonun AKP’li başkanı Uşak Milletvekili İsmail Güneş emekli hekim maaşlarının 91 bin Türk Lirası olduğunu söyledi. Güneş’in bu çıkışı sonrası milletvekilleri de şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu çerçevede söz konusu gelişmeyi hekimlerle konuştuk.

TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanı Dr. Mehmet Çakmak, “Türkiye’de yaklaşık 40 bin emekli hekim var. Bunlardan, açlık sınırının altında maaş alan hekim arkadaşlarımız var. Bu açıklamadan sonra birçok hekim arkadaşımla görüştüm. Bir kişi duymadım ki 91 bin lira maaş alsın. Emekli hekim arkadaşlarımız bu açıklamaya karşı tepkili” dedi.

HUZUR EVLERİ BİLE YOK

Açlık sınırı civarında bir emekli hekim maaşının kabul edilemeyeceğini ifade eden Çakmak, “Hekimlerimiz rahat bir emeklilik yaşamak istiyor ama Türkiye’de 4 emekli hekimden 3’ü hâlâ çalışmak zorunda kalıyor. Emekli maaşının bir bölümü ek ödemeden oluşur ama hekim, emeklilikten sonra bir iş yapıyorsa, maaşının yarısı ek ödeme olarak geri kesiliyor. Bu adaletsizlik” diye konuştu.

Çakmak ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın emekliler için tahsis ettiği bir huzur evi ve yaşam evi olmadığını da söyleyerek bu eksikliğin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hekim Birliği Kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı da konuya ilişkin olarak “Bugün Türkiye’de bir hekim emekli olduğunda, eğer kamu hastanesinden emekli uzman bir hekimse maaşı yaklaşık 20-25 bin TL civarında. Özelden veya Bağ-Kur’dan emekli birçok hekim ise 15- 18 bin TL bandında maaş alıyor. Yani ortalama bir emekli hekimin maaşı, iddia edilen rakamın beşte biri bile değil. Bu insanlar 65 yaşına geldiklerinde aldıkları maaş ancak temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor” dedi.