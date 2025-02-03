Dört gündür tutuklu bulunan Çiğdem Bayraktar Ör’ün eşi Erhan Ör konuştu: ‘Vatan sevdalısı bir Atatürk kızı’

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle evinden gözaltına alınan ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan akademisyen yazar Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildi. Eşi Erhan Ör açıklamalarda bulundu.

Dört gündür tutuklu bulunan Çiğdem Bayraktar Ör’ün eşi Erhan Ör konuştu: ‘Vatan sevdalısı bir Atatürk kızı’
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle evinden gözaltına alınan ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan akademisyen yazar Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün eşi Erhan Ör açıklama yaptı.

Dört gündür tutuklu bulunan Çiğdem Bayraktar Ör’ün vatan sevdalısı bir Atatürk kızı olduğunu söyleyen eşi Erhan Ör, “Memleketine bu kadar âşık ve devletine son derece saygılı, aydın ve donanımlı genç bir hanımın bir cani gibi apar topar hapse atılmasını anlamlandıramıyorum. Şok vaziyetteyiz, ne olduğunu dahi anlayamadık” dedi.

Eşinin hayatında bir karıncayı dahi incitmediğine dikkat çeken Ör, “Bugün henüz reşit olmayan kızımızın doğum günü. Ancak ilk defa annesiz bir doğum günü geçiriyoruz. Sadece düşündü ve yazdı diye bir annenin çocuğundan zorla ayrı tutulmasını kabul edemiyorum” diye konuştu.


Etiketler: #Çiğdem Bayraktar Ör #Cumhurbaşkanı #tutuklu

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