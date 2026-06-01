Doruk işçileri, sözler tutulmadığı için bugün İçişleri Bakanlığı’na ulaşmaya çalışacak: Madenci yine yollarda

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve Bağımsız Maden-İş Sendikası’nda örgütlenen işçiler, geçen nisan ayında Eskişehir’den Ankara’ya uzanan eylemlerini, taleplerinin yerine getirileceğine ilişkin sözlerin tutulmaması üzerine bugün yeniden başlatacak. İşçiler bugün Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın önünde toplanmayı planlıyor.

Anımsanacağı gibi sık sık ve uzun süreli ücretsiz izne çıkarılmaları, maaşlar ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine direnişe geçen işçiler, ücretsiz izin günlerinin SGK’ye çalışma günü olarak bildirimesi, hakedilmiş kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmesi, içeride kalan fazla mesai ve maaşların yatırılması ve sendikal nedenlerle işten atılan yedi işçinin tazminatlarının ödenmesi talepleriyle Eskişehir’den Ankara yürümüş ve açlık grevi başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı’nda işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ise alacaklarının 15 Mayıs’a kadar ödeneceği yönünde güvence alınmasıyla eylemler sonlandırıldı. Daha sonra ödeme süresi 22 Mayıs’a kadar esnetildi. Ancak sendika, az sayıda işçiye yapılan ödemeler dışında işçilerin hâlâ haklarını almadığını açıkladı. Geçen hafta holdingten yapılan açıklamada ise “Doruk Madencilik işçilerine yönelik tüm taahhütler yerine getirildi” dendi.

OTOBÜSE ENGELLEME

Bu konuda Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları anlattı: “Bakanlıktan teşvik almak istiyorlar ama bu teşvik için koşul, hiçbir işçi alacağının kalmaması. Bu yüzden manipülasyon yapıyorlar. Sadece Doruk Madencilik’te değil birçok işletmede haklar gasp edildi. Şirketler finansal taktik olarak ücretleri ne kadar geç öderse o kadar kazançlı çıkıyor. Bu artık sistematik hale geldi ve devlet ancak kamuoyu sıkıştırdığı sürece ortaya çıkıyor.”

Öte yandan, bugün için Ankara’daki İçişleri Bakanlığı önüne çağrı yapan sendikaya yönelik engellemeler olduğu da ortaya çıktı. Bağımsız Maden-İş Sendikası, Beypazarı belediyesinin işçiler için tahsis ettiği otobüslerin hükümet ve Emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal edildiğini duyurdu. Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, yolda engelleme ve müdahale olması ihtimaline ilişkin şunları ifade etti: “Bizi durdurdukları yerde iner eylemimizi orada yaparız, artık banka hesaplarına para gelmediği sürece geri adım atmayacağız.” 300 madenciyle yola çıkacaklarını kaydeden Aksu ise “Bizi engelleyecek olan güçler, geçen ay uzlaşı zeminini onaylatanlar. Üç bakanlık garantör olduğu için bu sözü önemsedik, şimdi onlar utanmalı” dedi.