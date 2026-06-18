Doruk Madencilik işçileri, imzalanan protokol üzerine eylemlerini sonlandırdı: 23 Temmuz son tarih!

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, 7 günlük mücadelenin sonunda “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kontrolünde” işçilerin alacaklarının güvence altına alındığını söyledi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kocabıyık, 23 Temmuz’a kadar kıdem, icra da dahil olmak üzere yasal alacakların tamamının işçilere ödeneceğini belirtti.

‘TİCARİ SIR GİBİ...’

Yazılı metin olduğunu belirten Kocabıyık, protokolün içeriğini “ticari sır gibi olduğu” gerekçesiyle açıklayamayacaklarını bildirdi. Kocabıyık, firmanın protokole karşın işçilerin alacaklarını ödememesi halinde ne olacağı konusunda ise, “Kendileri bilir, ödemedikleri taktirde büyük ceza alırlar. Protokolde, şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse yaptırımlar var. Alacağı ceza, ödeyeceği işçi alacaklarından çok daha fazla olur. Vereceği tazminatlardan daha büyük cezalarla karşı karşıya kalır” dedi.

‘ÖDENMEZSE EYLEM YAPARIZ’

23 Temmuz’a kadar tüm ödemlerin yapılmasını beklediklerini vurgulayan Kocabıyık, “23 Temmuz’a kadar ödeme yapılmazsa 24 Temmuz’da çok büyük eylem yaparız” diye konuştu.

İŞÇİLER BAŞKA MADENLERE

Madenin şu anda çalışmadığını, bundan sonra da firmanın burayı çalıştırmasının zor olduğunu belirten Kocabıyık, işçilerin bundan sonra ne yapacağı konusuda ise şunları söyledi:

“İşçileri başka madenlere yerleştireceğiz. Amasra’ya, Soma’ya...Kimse boşta kalmayacak. 150 arkadaşımız çalışmak istiyor. Diğer işçilerin zaten emeklilikleri gelmişti. Çalışmak isteyen işçileri işsiz bırakmayacağız, başka madenlere yerleştireceğiz.”