Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde: 'Bir an önce bu meseleyi çözsünler, işçilerin haklarını versinler!'

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, açlık grevlerinin dördüncü gününde Yıldızlar SSS Holding önünde basın açıklaması yaptı.

İŞÇİLERE POLİS ENGELİ

Madencilerin holding binası bahçesinde açıklama yapmasına, alanın Yıldız Holding’e ait özel mülkiyet statüsünde bulunması gerekçesiyle polis izin vermedi.

Madenciler, "İş, ekmek, barış", "Vur vur inlesin, Yıldız Holding dinlesin", "Polislerden korkma, hakkını ara" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

"BİZ YILMAYACAĞIZ, PES ETMEYECEĞİZ"

Bağımsız Maden Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, polislerin Yıldız Holding binası bahçesine girmelerine müsade etmemesin tepki göstererek, şunları söyledi:

"Yine bizim her tarafımızı çevirdiler. Ondan sonra özel mülk demeye çalışıyorlar. Bu mülk, pervasızca işçinin hakkına çökmüş, 15 seneden beri işçilerin tazminatını, çalıştığı maaşları vermemiş, işten çıkarılan arkadaşlarımızın tazminatını ödememiş, ihbarını, kıdemini ödememiş. Bu holdingin ne hikmetse bu ülkede 6 bin tane ruhsatı olmuş. Şu anda 6 bin ruhsatı var."

"HAKKINI ARAYAN İŞÇİ, POLİS ÇEMBERİYLE, ÇEVİK KUVVETLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILIYOR"

Çakır, şöyle devam etti:

"Türkiye’de maden sektörünün yüzde 70’inin ruhsatı bu holdingin elinde. Bizler madenciler olarak, sendika olarak şunu söylüyoruz, biz de sizden üstünüz demiyoruz, bizim de isimlerimiz var, bizim de soy isimlerimiz var. Biz yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. Bu yağmurda, bu karda, bu kışta açlık grevimize devam edeceğiz. Hakkını arayan işçi, polis çemberiyle, çevik kuvvetle karşı karşıya bırakılıyor. Kanun diyorlar, ama kanunu dolanıyorlar. Bunu işçiler de görüyor, emekçiler de, çiftçiler de görüyor.

Her kanun bir avuç insana çalışıyor, binlerce insanı köle yapıyorsunuz, sonra da 'kanun' diyorsunuz. Ankara Valisi 'kanun, emir' dedi. Binlerce polis var, kişi başına en az 10 polis düşüyor. En az üç günden beri başımızda bu şekilde polis var. Bize kanun yok mu? Biz işçiyiz. Hakkını arayan işçiye kanun yok mu? Adalet yok mu? Sizler de emekçisiniz. Birileri emir verebilir ama önümüze bir kanun dayatıyorsunuz ve bu işçilerin hakkını aramasına engel oluyorsunuz."

İÇİŞLERİ'NE VE ANKARA VALİSİ'NE SESLENDİ

Ankara Valisi'ne İçişleri Bakanlığı'na ve milletvekillerine seslenen Çakır, "Bu işçilerin hakkı yok mu? Kendi haklarını istemeleri en doğal hakları değil mi? Kanun olmasa bile en doğal hakları değil mi? 12 ayda iki kere maaş almak ne demek bir işçi için? Yapmayın arkadaşlar, bu kanun hepimizin kanunu. Kanunları iyi uygulayın, yanlışlara girmeyin. Hepiniz emekçisiniz. Yukarıdakilerin talimatı var diye kanunları böyle uygulamayın. Biz de işçiler olarak hakkımızı, alın terimizi istiyoruz. 600 tane milletvekili kürsülerden bağırıyor, sizler de destek verin. Biz bu patronla görüşmek istiyoruz meseleyi en kısa zamanda çözmek istiyoruz" dedi.

"BEN BÖYLE BİR KANUNU KABUL ETMİYORUM"

Çakır, polisin engellemesine tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti: