Dosyalarda belirlenen para trafiği bile onlarca milyar lirayı buluyor: Yasadışı bahiste dev açık

Türkiye, 2025 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve jandarmanın neredeyse haftalık hale gelen operasyon duyurularıyla yasadışı bahis gündemine kilitlendi.

Cumhuriyet’in 1 Ocak-3 Aralık dönemine ilişkin yaptığı geniş kapsamlı inceleme, yalnızca resmen duyurulan dosyalarda belirlenen para trafiğinin bile onlarca milyar lirayı bulduğunu ortaya koydu. Bakanlık bültenleri, valilik açıklamaları ve güvenlik birimlerinin yıl boyunca paylaştığı operasyon verileri tarandığında, 12 büyük dosyada toplam en az 2 bin 13 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Bu sayı, il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarının açıkladığı yüzlerce küçük ölçekli operasyonu kapsamıyor. Dolayısıyla gerçek gözaltı toplamının resmi bildirilenin çok üzerinde olduğu değerlendiriliyor. Yıl içinde duyurulan diğer operasyonlardaki milyonlarca liralık hareketler ile hiç duyurulmayan yerel soruşturmalar da dikkate alındığında, yasadışı bahis ekonomisinin yüz milyarlarca lirayı bulan bir büyüklüğe ulaştığı değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından yıl boyu duyurulan operasyonların kesintisizliği de tabloyu güçlendiriyor. Hazirandan kasıma uzanan süreçte tek bir ay bile büyük operasyon yapılmadan geçmedi. Haziranda 36 ilde 104 şüpheli, temmuzda 179 kişi, ekimde 274 kişi, kasım ayında ise ardı ardına gelen duyurularla yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Son hafta operasyonlarında sayı bir günde 429’a kadar çıktı.

‘DEVASA BİR KAYIP’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan avukat Turgay Bilge, yasadışı bahis kaynaklı para çıkışının Türkiye açısından taşıdığı finansal riske dikkat çekti. Bilge, yasadışı bahis üzerinden dışarıya çıkan kaynağın Türkiye’nin cari açığının yaklaşık yüzde 20-25’i düzeyinde olduğunu belirterek “40-50 milyar dolarlık devasa bir kayıp söz konusu” dedi. Bilge, yasal bahis sitelerine uygulanan yüksek verginin kullanıcıları yasadışı platformlara ittiğini ifade etti.