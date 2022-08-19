'FETÖ' yalanıyla 150 bin liralık vurgun!
İstanbul Küçükçekmece’de ev hanımı olan 51 yaşındaki kadın, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 150 bin liralık altın ve parayı poşete koyup elleriyle teslim etti. Polis dolandırıcıları kaçtıkları Şanlıurfa’dan tekrar döndüklerinde yakaladı. Şüphelilerin aracında Balıkesirli bir kişiden aynı yöntemle aldıkları 300 bin lira da ele geçirildi.
Küçükçekmece’de 20 Temmuz’da yaşanan olayda ev hanımı H.A.’yı (51) telefonla arayan şahıslar kendilerini savcı olarak tanıtarak, adının FETÖ dosyasına karıştığını söyledi.
"Ancak bu işin yanlışlıkla olduğunu düşünüyoruz. Size operasyon olabilir. evinizde nakit para ya da altın varsa bize teslim edin. Bizde güvende kalsın, operasyon sonrasında size teslim ederiz" diyen dolandırıcılara inanan kadın, evdeki 150 bin liralık altın parayı poşete koyup elleriyle dolandırıcılara teslim etti.
İL DIŞINA KAÇTILAR
H.A. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise koştu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı alan kişilerin il dışına kaçtıklarını tespit etti. Çalışmalar devam ederken aynı aracın 17 Ağustos günü tekrar İstanbul’a geldiği belirlendi.
ARAÇTAN 300 BİN LİRALIK ALTIN BULUNDU
Polis aracı bulup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Cabir Ö. ve Emre Ö.’nün bulunduğu araçta 300 bin lira değerinde de altın bulundu. Yapılan araştırmada o altınların da aynı yöntemle Balıkesirli 77 yaşındaki R.C.’den alındığı tespit edildi.
İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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