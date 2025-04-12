Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı: Çalışanlara gözaltı, ilk vukuatları değilmiş!

Ankara'da down sendromlu bir çocuk AVM içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmamıştı. Bunun üzerine çocuğun öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt şikayette bulundu. Oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 çalışan gözaltına alındı.

Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı: Çalışanlara gözaltı, ilk vukuatları değilmiş!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 22:55

Ankara'da bir alışveriş merkezindeki oyun alanına down sendromlu bir çocuğun alınmaması üzerine birlikte gittiği öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt emniyet güçlerine olayla ilgili şikayette bulundu.

Öğretmen Karakurt'un şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oyun salonun sorumlu müdürü E.G ile birlikte 4 kadın çalışanı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

DAHA ÖNCE DE OTİZMLİ BİR ÇOCUK SALONA ALINMAMIŞ

Yaşanan bu olayın, oyun salonunun ilk vukuatı olmadığı belirtildi.

1 Nisan günü de fiziksel bir engeli bulunmayan otizmli çocuğun, çalışanlar tarafından oyun salonuna alınmadığı ortaya çıktı. Anne G.K.K.'nın olayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirdiği, ardından da karakola giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. 



Etiketler: #gözaltı #Otizm #Çocuk

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