Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:40

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanır. Peki, Dünya Down Sendromu Günü nedir? 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü anlam ve önemi

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu, genetik bir farklılık sonucu ortaya çıkan bir durumdur. İnsan vücudunda normalde 46 kromozom bulunurken, Down sendromlu bireylerde 21. kromozomun iki değil, üç adet olması nedeniyle toplam 47 kromozom bulunur.

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

21 Mart, Down sendromlu bireylerin haklarını savunmak ve toplumda eşit bir yaşam sürmelerini desteklemek için önemli bir gündür. Bugün, farkındalık etkinlikleriyle Down sendromu hakkında bilgi yaymayı ve insanların kalplerinde yer edinmeyi amaçlar.

FARKINDALIK NASIL YARATILIR?

Down sendromu hakkında doğru ve güncel bilgiler edinmek.

Down sendromlu bireylerle ve aileleriyle iletişim kurmak, onların deneyimlerini dinlemek.

Sosyal medyada farkındalık kampanyalarına katılmak ve desteklemek.

Down sendromlu bireylerin katıldığı etkinliklere katılmak ve onları desteklemek.

Renkli veya uyumsuz çoraplar giymek. Kromozomlar çoraba benzediği için bu sembol tercih edilmektedir.

Unutmayalım ki, Down sendromlu bireyler de hepimiz gibi sevgi, saygı ve kabul görmeyi hak ediyor. Onların potansiyellerini destekleyerek, daha kapsayıcı ve adil bir toplum inşa edebiliriz.