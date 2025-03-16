Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri törenle verildi: Gazetemiz çizeri Zafer Temoçin'e karikatür dalında ödül

Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:05

Güncelleme: 16.03.2025 - 14:12

Gazetemiz çizeri Zafer Temoçin, "Siyasal baskı ve toplumsal şiddet altında büyük özveriyle çalışarak sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışan hekimlerimizin bu yıl ki karikatür ödülünü bana vermiş olmasından dolayı büyük onur duyuyorum. Diğer ödül alan, plaket alan dostlarımızı da kutluyorum. Son teşekkürü de bu karikatürlerin çizilmesinde en büyük pay sahibi olan, çizdiğim sağlık karikatürlerinde sözleriyle ufkuma açan eylemleri ve uygulamalarıyla bana ilham veren Sayın Sağlık Bakanına ediyorum" dedi.

Temoçin’e verilen ödül sağlık sisteminin çarpıklığını gözler önüne seren karikatürlerine verildi.

Verilen ödüller şu şekilde:

Gazete Haber-Araştırma ödülü Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer’e, Köşe yazısı ödülü T24’ten Çiğdem Toker’e, TV haber-araştırma ödülü Sözcü TV’den Hazar Dost’a, TV program ödülü İpek Özbey’e, radyo programı ödülü TRT Radyo 1’den Sema Kılıç’a, internet haber-araştırma ödülü Birgün Gazetesi’nden Sarya Toprak’a, internet haber övgüye değer haber jüri özel ödülü Artı Gerçek’ten Esra Çiftçi’ye verildi.

HEKİMLER PLAKET ALDI

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl 14 Mart Tıp Haftası’nda geleneksel olarak düzenlediği meslekte 75, 70, 65, 60, 50, 40 ve 25 yılını doldurmuş hekimlere Hizmet Plâket Töreni de dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Plaket alan hekimler son dönemde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara değindi.

İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen törende, Dr. Türkan Saylan Tıp Bilim Tıp Hizmet Ödülleri, Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülleri, Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödülleri, As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez yarışması Ödülleri ve 14 Mart Tıp Haftası Basketbol Turnuvası Ödülleri de verildi.