Dr. Barçın Barı’nın ölümüne neden olan kazanın davasında yeni karar!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:50

Edirne’de 29 Ağustos’ta meydana gelen ve 300 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu Dr. Barçın Barı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada bugün önemli bir karar alındı. Edirne Adliyesi’nde görülen duruşmada savcının mütalaası doğrultusunda davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmasına hükmedildi.

Savcı, mütalaasında kazanın basit bir trafik kazası olmadığına ve bilinçli taksirle işlendiğine vurgu yaptı. Suçun tanımındaki değişiklik nedeniyle davanın Asliye Ceza Mahkemesi’nin yetki sınırını aştığını ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğini ifade etti.

KAZANIN SEYRİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Atatürk Bulvarı’nda 29 Ağustos sabahı saat 06.00 sularında, spor yapmak için bisikletiyle yola çıkan Dr. Barçın Barı, 300 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen Baturay K.'nın kullandığı 22 SA 2*4 plakalı otomobil ile çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Dr. Barı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü Baturay K., yol kenarındaki bir çöp konteynerine çarparak durabilmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, sürücünün yüksek promilde alkollü olduğu belirlenmiş ve tutuklanmasına karar verilmişti.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE DEVAM EDECEK

Savcının mütalaasının ardından Asliye Ceza Mahkemesi, davanın kapsamı ve suçun niteliği nedeniyle yetkisiz olduğunu belirtti ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredilmesine karar verdi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmanın tarihi henüz açıklanmazken Dr. Barçın Barı’nın ailesi, meslektaşları ve kamuoyu davayı yakından takip etmeye devam ediyor.